Эксперты объяснили, когда обрезать яблоню, чтобы получить больше плодов в следующем году
Обрезать яблони нужно до окончания осени. Это важная часть сохранения их здоровья и производительности.
Правильная обрезка помогает сформировать дерево, удалить мертвую или больную древесину, улучшить циркуляцию воздуха и стимулировать рост. Об этом сообщает Express.co.uk.
Лучшее время для обрезки яблонь – поздняя зима или ранняя весна, пока дерево еще находится в состоянии покоя. Обрезка до того, как дерево перейдет в состояние покоя, способствует более быстрому заживлению и снижает риск передачи болезни.
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Используйте острые чистые инструменты для обрезки. Продезинфицируйте инструменты спиртом, чтобы предотвратить распространение болезней между порезами.
Обрежьте мертвую или больную древесину: начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. Срежьте до здорового дерева непосредственно за пределами ветки.
Удалите все пересекающиеся ветви, поскольку они могут тереться друг о друга и образовывать раны. Чтобы контролировать высоту дерева, используйте подстригание, чтобы укоротить ветви.
Если яблоня уже укоренена и вы хотите поощрить плодоношение – срежьте боковые ветки чуть выше почки с помощью углового наклонного среза. Это способствует развитию плодовых шпор.
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