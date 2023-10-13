Эксперты объяснили, когда обрезать яблоню, чтобы получить больше плодов в следующем году

Обрезать яблони нужно до окончания осени. Это важная часть сохранения их здоровья и производительности.

Правильная обрезка помогает сформировать дерево, удалить мертвую или больную древесину, улучшить циркуляцию воздуха и стимулировать рост. Об этом сообщает Express.co.uk.

Лучшее время для обрезки яблонь – поздняя зима или ранняя весна, пока дерево еще находится в состоянии покоя. Обрезка до того, как дерево перейдет в состояние покоя, способствует более быстрому заживлению и снижает риск передачи болезни.

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Используйте острые чистые инструменты для обрезки. Продезинфицируйте инструменты спиртом, чтобы предотвратить распространение болезней между порезами.

Обрежьте мертвую или больную древесину: начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. Срежьте до здорового дерева непосредственно за пределами ветки.

Удалите все пересекающиеся ветви, поскольку они могут тереться друг о друга и образовывать раны. Чтобы контролировать высоту дерева, используйте подстригание, чтобы укоротить ветви.

Если яблоня уже укоренена и вы хотите поощрить плодоношение – срежьте боковые ветки чуть выше почки с помощью углового наклонного среза. Это способствует развитию плодовых шпор.

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