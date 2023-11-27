Енергетики закликали вимикати певні побутові прилади в пікові години

Энергетическая ситуация в Украине требует внимания, и потребители могут внести свой вклад в поддержку энергосистемы во время периодов пикового потребления.

По данным YASNO, пока нет планов введения графиков отключений, но с понижением температуры возможность возникновения дефицита электроэнергии увеличивается.

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Украинцы призываются осторожничать и экономить электроэнергию, в частности, в период с 9:00 до 19:00. Также рекомендуется воздерживаться от использования мощных электроприборов в критический период с 17:00 до 19:00. Важно не оставлять свет включенным в комнатах, где нет людей.

Смещение времени стирки или использования обогревателей и бойлеров на ночной период, когда потребление электроэнергии меньше, также признается полезным шагом для поддержки энергосистемы.

Для предотвращения пикового потребления потребителям рекомендуется воздержаться от одновременного включения нескольких мощных приборов, таких как электрическая плита, кондиционер, вентилятор, электрочайник, утюг, котел, пылесос, электрическая духовая печь и кофемашина. Общие усилия каждого потребителя могут способствовать поддержанию стабильности энергетической системы в условиях вызовов и напряжений.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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