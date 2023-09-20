Ешьте с хлебом или добавляйте в борщ: Как приготовить икру из свеклы на зиму

Икра из свеклы на зиму – это отличный способ сохранить вкус и пользу этого овоща для холодных месяцев. Эту закуску можно подавать прямо с хлебом или использовать в качестве ингредиента для приготовления вкусного борща.

Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Вы сможете варьировать оригинальный рецепт, которым поделились на сайте Фокус, добавив больше чеснока или других специй по вкусу.

Ингредиенты:

Свекла – 4 кг;

Чеснок – 200 г;

Лук репчатый – 0,5 кг;

Помидоры – 3 кг;

Сахар – 1 стакан;

Соль – 3 ст. ложки;

Масло подсолнечное – 2 стакана;

Уксус 9% – 1 стакан;

Перец красный болгарский – 0,5 кг;

Свежая зелень (укроп, петрушка) – 100 г.

Способ приготовления:

Начните со свеклы. Вымойте его, очистите и натрите на терке. Затем нарежьте лук тонкими кольцами и нашинкуйте красный болгарский перец тонкой соломкой. Все эти овощи поставьте тушить в сотейнике на небольшом огне. Через 10 минут, когда овощи начнут тушиться, добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Продолжайте тушить в течение часа. После получаса тушения добавьте сахар и соль, а также нарежьте помидоры и добавьте их в икру. Пока овощи тушатся, можно простерилизовать банки и подготовить крышки, оставляя их в кипятке. Как только икра готова, разложите ее по банкам, залейте уксусом, перемешайте и закройте крышки.

Советуем также обратить внимание на рецепт квашеных яблок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!