Если кончился шампунь: какими подручными средствами можно помыть голову

Если с вами произошла досада и закончился любимый шампунь для волос, а другого вы не имеете, на помощь могут прийти подручные средства, способные справиться с проблемой жирных волос не хуже моющих средств.

К примеру, вымыть волосы помогут обычные яйца. Для этого нужно отделить желтки от белков и взбить в чашке. Затем смесь нанести на волосы, даже можно втереть в кожу головы. Оставьте волосы смазанными желтками на 10-15 минут, а затем смойте теплой водой (не горячей!). Еще можно добавить в желтки столовую ложку меда.

Кстати, некоторые добавляют в желтки бананы с медом, считается, что такая маска для волос хорошо питает их и кожу головы.

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Можно использовать горчичный порошок. Однако он не подойдет, если у вас сухие и ломкие волосы. Это средство может помочь тем, кто страдает алопецией (выпадение волос). 1-2 столовых ложки сухого порошка горчицы разводят стаканом теплой воды и моют таким раствором голову, а затем нужно смыть средство теплой водой.

А еще голову поможет вымыть кефир. Считается, что укрепляет корни волос и помогает укрепить волосяные луковицы. Кефир нужно нанести на кожу голову, затем распределить его по ресницам длины волос, накрыть голову платком и продержать так минут 20. Смывать кефир с волос нужно теплой водой.

Чтобы после народных средств мытья головы ваши волосы не пахли яйцами, кефиром или горчицей, можно сполоснуть их раствором воды с лимонным соком. Выжмите сок из половины лимона в два литра теплой воды и сполосните кожу головы и волос.

Предлагаем узнать, как выбирать правильно шампунь, чтобы он не навредил вашим волосам.

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