Есть шанс закончить войну в этом году – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что при содействии США и Европы война России против Украины может завершиться уже в этом году. Отвечая на вопрос польских журналистов о возможности завершения войны в 2025 году, Зеленский выразил уверенность: "Да, есть".

"Трамп очень хочет закончить войну… Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. Об этом сообщается в интервью Зеленскому польскому медиа.

Трамп может вынудить Россию прекратить войну. Нам следует договориться с ним о конкретных гарантиях безопасности для Украины, и он должен заставить Путина перейти к дипломатическим решениям, чтобы положить конец этой войне".

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Зеленский подчеркнул важность предоставления Украине четких гарантий безопасности со стороны США, которые окажутся полезными для Европы и сигналом для России, что Украина способна защитить себя и другие страны в случае повторных агрессивных действий со стороны Кремля.

Президент также отметил усиление поддержки со стороны США и наращивание производства вооружений в странах ЕС. "Европа должна увеличивать свое производство оружия, чтобы россияне понимали, что оно владеет средствами защиты. Это позволит 'бить по рукам' Путину", - отметил Зеленский.

Напомним, Киев и Будапешт работают над подготовкой "двухстороннего документа".

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