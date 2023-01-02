Эстония хочет переправить часть украинских беженцев в Финляндию: что известно

Украинских беженцев, которые прибывают в Эстонию, могут переселить в Финляндию. Соответствующие переговоры снова ведутся между правительства двух стран.

Как сообщает издание ERR, с приходом зимы и российскими атаками поток не увеличился, но количество украинских беженцев превысило возможности Эстонии. Если переговоры будут удачными, то Финляндия могла бы принимать 50-100 украинцев, прибывающих из Эстонии, в неделю.

По данным издания, в прошлом году защиту в Эстонию прибыло почти 120000 беженцев, получили временную защиту более 60 000 украинских военных беженцев. За временной защитой в Финляндии обратились менее 50 000 украинцев.

При этом население Финляндии почти в пять раз превышает население Эстонии.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс сообщил, что состоялись предварительные переговоры между правительствами, в ходе которых они обсудили, как Финляндия может помочь Эстонии в случае будущей волны беженцев, но детали еще согласовываются.

Для этой цели Эстония и Финляндия планируют организовать автобусный и водный транспорт и для украинцев.

В то же время власти Эстонии и далее планируют помогать украинским беженцам.

"Важно то, что нам необходимо обеспечить первоначальный прием в любом количестве. Когда прибывают военные беженцы, нам необходимо обеспечить первоначальное размещение, первоначальную продовольственную помощь, социальную помощь, психосоциальное консультирование. Это мероприятия, которые должны быть выполнены на хорошем уровне. Далее важно, чтобы те, кто решит остаться здесь, в сотрудничестве нашли лучшие условия проживания", - добавил он.

Ранее стало известно, что некоторые страны изменили правила пребывания для украинцев. Меняются условия проживания и размер денежных выплат.

Тем украинцам, которые выехали с оккупированной территории без загранпаспорта объяснили, как по закону можно вернуться в Украину. Для этого необходимо оформить временное удостоверение.

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