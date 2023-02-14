Эти 4 комнатные растения помогут избавиться от грибка и плесени в доме

Какие комнатные растения поставить дома, чтобы уменьшить влажность и защитить дом от плесени?

Эти комнатные растения не только украсят дом, но и снизят влажность в помещение, благодаря чему защитят жилье от плесени. Плесень является распространенной проблемой, особенно во время сырой зимы. Как уменьшить риск появления грибка пишет издание Express.

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Эти 4 растения станут хорошим дополнением любого интерьера и помогут защитить жилье от плесени.

Спатифиллум (женское счастье). Его называют так, потому что верят, что это растение притягивает женское счастье в дом. Спатифиллум очень прост в уходе, имеет длинные и раскидистые листья, которыми впитывает большое количество влаги из воздуха; Хлорофитум попал в Украину из Южной Америки. Это тоже неприхотливое в уходе растение, его легко выращивать в домашних условиях. Хлорофитум помогает очистить воздух вокруг себя и даже удаляет остатки бензола и формальдегида, поглощает большое количество влаги и предотвращает появление плесени; Тилландсия – это многолетнее быстрорастущее цветущее растение. Ее листья "питаются" влажностью из воздуха. В доме, где это растение, уменьшается влажность и уменьшается риск появления плесени. Тилландассия любит светлые места, однако не следует допускать попадания на нее прямых солнечных лучей; Нефролепис (папоротник) имеет интересный внешний вид, а ее листья поглощают летучие органические соединения: формальдегид и ксилол, которые выделяются в воздух мебелью, клеем и краской. Этот папоротник является тропическим растением, поэтому он прекрасно справляется с поглощением влаги.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет.

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