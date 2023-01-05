Эти две типичные ошибки ускоряют разрядку аккумулятора смартфона: как исправить

Аккумулятор телефона разряжается быстрее из-за этих двух типичных ошибок. Поэтому для эффективной работы нужно знать, как правильно зарядить свой гаджет.

Чтобы защитить батарею и продлить ее срок службы, следует соблюдать несколько правил. Также вам лучше избавиться от двух привычек, "сажающих" аккумулятор. Об этом пишет Sante+.

Какие две распространенные ошибки при зарядке телефона

Чтобы не иметь проблем с аккумулятором, есть некоторые ошибки, которые следует избегать при ежедневном использовании телефона.

1. Не используйте телефон во время зарядки

Если пользоваться заряжаемым телефоном, то это только замедляет процесс. Эксперты рекомендуют не делать этого одновременно.

2. Не оставляйте телефон заряжаться на ночь.

Как и в предыдущем примере, большинство людей ошибается, оставляя телефон на зарядке на всю ночь. Не рекомендуется заряжать его до максимума, эта привычка может привести не только к перегрузке. Это может повредить батарею и существенно повлиять на ее срок службы.

Идеальный вариант – использовать дневное время суток, чтобы зарядить телефон, стараясь не превышать отметку 80%.

Советы по продлению срока службы батареи телефона

Чем больше вы знаете советов по защите аккумулятора телефона, тем лучше он прослужит со временем. Вот список практических советов, которые следует придерживаться, чтобы продлить его:

1. Выключите Wi-Fi и Bluetooth в телефоне. Если вы не используете Bluetooth или Wi-Fi, нет причин оставлять эти функции активными. Они влияют на долговечность аккумулятора.

2. Для защиты аккумулятора используйте 2G телефона. Никому бы не хотелось просматривать Интернет с подключением 2G. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться скупость, если вы хотите защитить аккумулятор.

3. Используйте портативное зарядное устройство для телефона.

Портативное зарядное устройство – это достаточно разумная покупка независимо от того, как часто вы заряжаете телефон. С этим устройством вы сможете лучше соответствовать ожидаемому изготовителем сроку службы аккумулятора, удерживая телефон заряженным на 40-80%. Это помогает поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии. Также обязательно используйте оригинальный кабель, а не подделку, невзирая на более привлекательную цену.

Напомним, что существует ряд причин, которые могут объяснить, почему ваш телефон стал медленно работать. Фундаментальную роль играет индивидуальные привычки пользования гаджетом и их обслуживание. Рассказываем о факторах, замедляющих работу мобильного телефона.

Со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.

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