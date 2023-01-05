Ці дві типові помилки пришвидшують розряджання акумулятора смартфона: як виправити

Акумулятор вашого телефону розряджається швидше через ці дві типові помилки. Тому для ефективної роботи потрібно знати, як правильно зарядити свій гаджет.

Щоб захистити батарею та подовжити її термін служби, слід дотримуватися кількох правил. Також вам краще позбутися двох звичок, що "садять" акумулятор. Про це пише Sante+.

Які дві поширені помилки під час заряджання телефону

Щоб не мати проблем з акумулятором, є певні помилки, яких слід уникати під час щоденного використання телефону.

1. Не використовуйте телефон під час зарядки

Якщо користуватися телефоном, який заряджається, то це тільки сповільнює процес. Експерти рекомендують не робити цього одночасно.

Відео дня

2. Не залишайте телефон заряджатися на ніч.

Як і в попередньому прикладі, переважна більшість людей помиляється, залишаючи телефон на зарядці на всю ніч. Не рекомендується заряджати його до максимуму, ця звичка може призвести не тільки до перевантаження. Це може пошкодити батарею та істотно вплинути на її термін служби.

Ідеальний варіант – використати денний час доби, щоб зарядити телефон, намагаючись не перевищувати позначку 80%.

Поради щодо продовження терміну служби батареї телефону

Чим більше ви знаєте порад щодо захисту акумулятора телефону, тим краще він прослужить з часом. Ось список практичних порад, яких слід дотримуватися, щоб продовжити його:

1. Вимкніть Wi-Fi і Bluetooth на телефоні. Якщо ви не використовуєте Bluetooth або Wi-Fi, немає причин залишати ці функції активними. Вони впливають на довговічність акумулятора вашого пристрою.

2. Використовуйте 2G телефону, щоб захистити акумулятор. Нікому не хотілося б переглядати Інтернет із підключенням 2G. Однак, у деяких ситуаціях може знадобитися скупість, якщо ви хочете захистити свій акумулятор.

3. Використовуйте портативний зарядний пристрій для телефону.

Портативний зарядний пристрій – це досить розумна покупка незалежно від того, як часто ви заряджаєте телефон. З цим пристроєм ви зможете краще відповідати очікуваному виробником терміну служби акумулятора, утримуючи телефон зарядженим на 40-80%. Це допомагає підтримувати акумулятор у хорошому стані. Також обов’язково використовуйте оригінальний кабель, а не підробку, попри більш привабливу ціну.

Нагадаємо, що існує низка причин, що можуть пояснити, чому ваш телефон став повільно працювати. Фундаментальну роль відіграє індивідуальні звички користування гаджетом та його обслуговування. Розповідаємо про фактори, які сповільнюють роботу мобільного телефону.

З часом будь-який телефон може почати "гальмувати" та працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!