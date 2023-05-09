Эти вещи нельзя показывать для посторонних глаз дома, потому что навлечете опасность

Некоторые вещи нельзя выставлять для посторонних глаз в своем жилище. Поскольку вы, даже не подозревая этого, можете навлечь опасность на себя и своих родных.

Гости, которые появляются в вашем доме, могут иметь плохой глаз. А вещи обладают способностью впитывать плохую энергетику и влиять на жизнь семьи. Предлагаем подробный список вещей, которые лучше не показывать другим.

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1. Украшения. Свои драгоценности нужно прятать от постороннего глаза, поскольку гости могут так сильно позавидовать вам, что драгоценности поглотят эти негативные эмоции и мысли.

2. Документы, деньги и банковские карты. Очень опасно выкладывать такие вещи на видном месте, поскольку это может вызвать кражу. Кроме этого, другие люди могут сильно позавидовать, желая получить вашу жизнь. Так нрав может покинуть ваш дом.

3. Лекарства, аптечки, тонометры и т.д. Такая атрибутика вызывает у гостей жалость и злорадство. Эти чувства могут усугубить энергетику дома и принести неприятности.

4. Старые фотографии. Фото могут десятилетиями сохранять разную энергетику. Если же нечестный и злой человек завладеет этими снимками, то ждите беды. Защищенными считают фото в рамках, как нельзя взять в руки. Альбомы с фото можно показывать только тем людям, которым вы действительно доверяете.

5. Предметы религии. Такие вещи могут впитать в себя тот негатив, с которым пришли люди. Поэтому ваши молитвенники и крестики лучше людям не показывать.

6. Талисманы и обереги. Такие предметы содержат вашу энергетику и работают по оберегам. Если же плохой глаз захочет вам навредить, то талисманы и обереги потеряют силу.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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