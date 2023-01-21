Эти знаки начнут жизнь заново с молодой Луной в Водолее

Молодая Луна состоится 21 января на 01° 31' Водолея. Под прицелом Сатурна в Водолее из-за его соединения с Венерой, а также Юпитера в Овне это важно, поскольку это ставит каждого перед их обязанностями.

По словам астрологов, если некоторые знаки зодиака хотят быть счастливыми или выйти победителями, они должны оставаться преданными. Эксперты также советуют быть готовы воспользоваться новыми возможностями.

Лев

Ваш эмоциональный заряд будет велик, и вы можете быть вынуждены закрыть свои счета с прошлым, чтобы вы могли двигаться вперед в будущее, освобожденные от любого "груза". Ваши отношения или партнерство нужно обновить или перевести на другую траекторию, когда вы увидите, что их поглотила рутина или сдерживает вас и не дает вам развиваться.

Союзы и партнерства необходимы на этом этапе вашей жизни, если вы хотите пойти на шаг дальше, поэтому убедитесь, что оставите позади высокомерное и эгоцентрическое отношение и продемонстрируйте командный дух.

Скорпион

В вашем семейном окружении возникнет волнение, но вы должны принять это как хорошую возможность закончить некоторые плохие дела и перейти к другой фазе. Если пределы вашей толерантности сузились из-за провокационного или произвольного поведения, тогда необходимы изменения.

Прежде чем снова оказаться в таком положении, преподнесите сюрприз и удивите всех своими инициативами, ведь только так все пойдет так, как вам хочется. Кроме того, в это время очень вероятно изменение места жительства, или ваша интенсивная причастность к собственности, которая доставила вам неприятности и от которой вы хотите избавиться.

Телец

Вы должны просмотреть некоторые свои принципы или ценности и прекратить повторять определенную модель в своей профессиональной жизни. Теперь вам нужно измениться, принять новые методы и восприятия и, прежде всего, попробовать что-то другое, выходящее за рамки того, что вы знали или делали раньше.

Вы можете стать более восприимчивым. С другой стороны, не исключено, что обстоятельства и факты в вашей работе изменятся, что вам не понравится, но вы должны смириться с ними или решить совершить поворот, выбрав другую тему, или стать самостоятельным, создав что-то свое.

Весы

Молодая Луна приходит, чтобы изменить факты в вашей любовной жизни и приятно удивить вас, особенно если вы были расстроены. На первом плане появятся новые взволновающие вас лица, вызовут сильные эмоции и вернут на путь создания отношений.

Роман очень возможен, если вы тоже хотите войти в игру, без страхов и предпосылок, и позволить всему разворачиваться. Если вы уже привержены любви, вы можете строить планы со своим партнером по увеличению семьи еще на одного члена, а если у вас уже есть дети, вполне возможно, что они удивят вас положительным образом.

Рак

Секс и деньги будут тем, что привлечет ваш интерес и ваши движения в определенный период времени должны быть быстрыми и новыми, чтобы отвечать на вызовы и не терять время и возможности. Рекомендуется сюрприз как тактика, так и риск, даже на безопасной стороне, поскольку вы можете выйти победителем как в сердце человека, которого хотите достичь, так и увеличить свой доход.

Если на вашем пути окажется что-то, отличающееся от ваших текущих стандартов, лучше не отказываться от этого, потому что как в романтическом, так и финансовом плане вы можете выйти победителем. Также можно добиться погашения долга или ссуды на достаточно выгодных условиях.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!