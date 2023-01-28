Этим знакам зодиака больше других не повезет в феврале 2023 года

Некоторым знакам зодиака следует вооружиться достаточным терпением и хладнокровием, поскольку февраль не очень хорошо относится к ним. Не нужно паниковать или бояться, просто будьте немного осторожнее и готовы решать любые проблемы.

В феврале ожидаются проблемы и препятствия, если вы относитесь к одному из четырех знаков. Астрологи рассказали, кому не повезет больше всего.

Водолей

Вы можете быть вынуждены срочно искать дом или место работы или партнера, когда Солнце и Меркурий будут на небосводе 3 и 22 февраля соответственно. Препятствия, которые возникнут в полнолуние, от партнера, вашей любви или сотрудничества, оставят вас с легким прищуриванием. Вы видите, что в тот же день проходит квадрат Марса в Близнецах, который будет продолжать находиться в вашем 5-м доме до конца месяца, с Венерой в Рыбах и вашим 2-м домом.

Многое можно сделать и единственный случай, чтобы это работало идеально, это чтобы вы были тем, кто будет разгораться. Однако вы потеряете деньги, чтобы покрыть свои эмоциональные пробелы или холодные желания. Романтическая обстановка как минимум не будет стабильной.

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет с деньгами в феврале

Скорпион

Февраль открывается Ураном. Проблемы с вашими отношениями, проблемы с окружающими и вашими партнерами, и пока вы будете настаивать на одном, другие будут реагировать яростно. Не удивляйтесь, если вы внезапно и резко разведетесь с кем-то.

Напряженные условия также будут преобладать с полной луной в Леве 5 числа, который имеет большую дозу Урана. Квадрат Марса в Близнецах с Венерой в Рыбах может взорвать вас как в финансовом, так и в романтическом плане, а не исключено, что вы позеленеете от ревности. В любом случае, к концу месяца присутствие бога войны в вашем 8-м доме является дестабилизирующим фактором как для денег, так и для любви.

Телец

Вероятно, многое изменится отрицательно как в профессиональном плане, так и дома. То, что вы знали, то, что вы сочли стандартным или чувствовали своим, забудьте. Могут прийти другие, которых вы могли бы даже бояться, и если у вас нет альтернативы, плачьте об этом.

Марс в Близнецах до конца месяца не даст ни копейки, и все это время будет чудом, если вы справитесь и не засунете руку в кошелек. Вы потратите больше, чем получите, но вы также будете иметь невыполнимые желания, которые могут быть подавлены.

Лев

Февраль принесет вашему знаку большие расстройства как на работе, так и в отношениях. Запаситесь умом и быстрыми рефлексами, чтобы не гнаться за развитием событий. Возможно, слишком сильное растяжение приведет к разрыву веревки, и, в конце концов, ваши пути разойдутся, поскольку ни у вас, ни у другой стороны не будет воли или других сил удержать равновесие.

Квадрат Марса в Близнецах с Венерой в Рыбах знаменует, что кроме любовных дел ваши финансы также находятся в глазу шторма. Убедитесь, что вы не ссужаете деньги друзьям или знакомым, поскольку это азартная игра. Соединение Солнца и Сатурна будет ощущаться неприятным образом в вашей жизни, конечно, в последний раз, но вы должны проявить терпение или холодную кровь, чтобы закончить раз и навсегда.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!