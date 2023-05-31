Этнографиня призвала "обворовывать" соседей на Троицу: зачем забирать зелье из чужого огорода

Современные жители города обычно называют Троицу и Зеленые праздники одним и тем же, не различая их. Хотя эти праздники приходятся примерно на одно время, они все же являются отдельными событиями. Зеленые праздники являются дохристианским весенним языческим праздником, который похож на празднование Ивана Купала. Не считая того, Троица имеет чисто христианское значение.

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Людмила Костенко, старший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта НАН Украины, которая организует празднование этих тематических праздников в селе Пирогово, рассказала о почти забытой народной обрядности обоих праздников.

"На самом деле, этот праздник является давним дохристианским праздником, который носил сельско-хозяйственный характер. Люди пытались обеспечить себе достаток и хороший урожай. Через обряды они надеялись влиять на природу. Чтобы повлиять на природу, они использовали саму природу. Например, ночь перед Троицей, они ломали ветки деревьев и вставляли их в огороды. Верили, что эта животворная энергия передастся другим растениям в садах", – рассказала Людмила Костенко.

Троица также день памяти умерших. Люди верят, что в это время умершие оживают и приходят к своим родственникам. На празднике на столе оставляли еду, чтобы покойные родственники видели, что их ждут. Люди верят, что поскольку умершие лежат в земле, они могут влиять на землю – как положительно, так и отрицательно.

Плетение венков из трав является частью обрядности. Все девушки плели венки из разных видов трав. Они использовали ветви картофеля и колосья, поскольку верили, что это будет способствовать плодоносному росту растений.

Кроме того, была традиция похищать зелень и цветы. Если вор, то растения будут расти лучше. Зелье воровали в соседних огородах в субботу, когда стемнело. Но люди, знавшие об этом, сами приносили зелень в свои огороды. Воровство зелени не считалось недопустимым, поскольку это было для хорошего дела.

Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках – 2023: когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.

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