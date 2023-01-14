Это будет 'магическая' дата: названы самые удачные дни для всех знаков зодиака в 2023 году

2023 года многие ждали с нетерпением, чтобы оставить позади все трудности и невзгоды и начать жизнь с чистого листа. По словам астрологов, у каждого знака зодиака будет "магическая" дата, которая позволит реализовать самые смелые мечты и подарит удачу.

В этот день некоторые могут получить выгодное предложение по работе, совершить карьерный рывок, отправиться в путешествие или найти вторую половинку. Но это еще не все – судьба готовит много сюрпризов, так что смотрите свою дату.

Овен (21 марта – 20 апреля): 1 марта;

Телец (21 апреля – 20 мая): 16 мая;

Близнецы (21 мая - 21 июня): 14 февраля;

Рак (21 июня – 21 июля): 18 января;

Лев (22 июля – 22 августа): 17 июля;

Дева (23 августа – 22 сентября): 23 марта;

Весы (23 сентября –22 октября): 1 июля;

Скорпион (23 октября –21 ноября): 16 мая;

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): 12 мая;

Козерог (22 декабря — 20 января): 23 марта;

Водолей (21 января – 19 февраля): 7 марта;

Рыбы (с 20 февраля – 20 марта): 17 июля.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.