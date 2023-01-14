Це буде "магічна" дата: названо найвдаліші дні для всіх знаків зодіаку в 2023 році
2023 рік багато хто чекав з нетерпінням, щоб залишити позаду всі труднощі і негаразди і почати життя з чистого аркуша. За словами астрологів, кожен знак зодіаку матиме "магічну" дату, яка дозволить реалізувати найсміливіші мрії і подарує удачу.
Цього дня деякі можуть отримати вигідну пропозицію по роботі, зробити кар'єрний ривок, вирушити у подорож чи знайти другу половинку. Але це ще не все – доля готує багато сюрпризів, тож дивіться свою дату.
Овен (21 березня – 20 квітня): 1 березня;
Телець (21 квітня – 20 травня): 16 травня;
Близнюки (21 травня – 21 червня): 14 лютого;
Рак (21 червня – 21 липня): 18 січня;
Лев (22 липня – 22 серпня): 17 липня;
Діва (23 серпня – 22 вересня): 23 березня;
Терези (23 вересня -22 жовтня): 1 липня;
Скорпіон (23 жовтня -21 листопада): 16 травня;
Стрілець (22 листопада – 21 грудня): 12 травня;
Козеріг (22 грудня - 20 січня): 23 березня;
Водолій (21 січня – 19 лютого): 7 березня;
Риби (з 20 лютого – 20 березня): 17 липня.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.