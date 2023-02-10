'Это будет победный год': экстрасенс дал прогноз, когда закончится война в Украине

Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Об этом заявил ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович. "Это победный год, когда будут остановлены боевые действия в Украине. Хотя победа может быть зарегистрирована немного позже. Это год, когда мы сможем выдохнуть, но не полной грудью", – отметил он.

Экстрасенс уточнил, что намного легче станет во второй половине года, хотя не обойдется без скандалов, возможны "чистки" во власти. Среди хороших новостей – возвращение части территорий и украинских военных из плена.

В свою очередь, астролог Яна Тимощук считает, что президент России Владимир Путин, развязавший войну против Украины, не отказался от своих планов. Оккупанты могут устроить новое наступление 24 февраля, которое вынудит многих украинцев покинуть свои дома.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.