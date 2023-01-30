'Это будут только военные объекты': Данилов прокомментировал использование западного оружия для ударов по рф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг заявления о якобы запрете на использование западного оружия для нанесения ударов по территории рф. По его словам, никаких оговорок в этом контексте не было.

В частности, Вооруженные силы Украины могут атаковать военные цели на территории россии. Об этом Данилов сказал во время общения с репортерами "Радио Свобода".

"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы", – сказал секретарь СНБО.

Читайте также: Франция надеется доставить в Украину AMX 10-RC

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о военных объектах, непосредственно связанных с преступной деятельностью оккупантов.

Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте", – отметил Данилов.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что было принято решение о передаче 31 танка M1 Abrams, а также другого оборудования для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !