Это лекарственное средство поможет уберечь кабачки от гниения: лайфхак

Как и со всеми растениями, с кабачками бывают проблемы, хотя этот овощ неприхотлив в выращивании. Что делать, если кабачки начали гнить, подскажет UaPortal.

Почему гниют кабачки

Овощ может начать гнить именно в период формирования завязей. Причиной гниения является малое количество света при высокой влажности. Также отрицательно влияет на кабачки перепад температур.

Как предотвратить гниение кабачков

Чтобы уберечь овощ от гниения, сделайте подкормку на основе йода. Для нее вам понадобится 10 мл йода и 10 л воды. Растворите йод в воде, подливайте корни и побрызгайте листья.

Также можете укрывать на ночь кусты кабачков агроволокном и защищать их от дождя с помощью козырька из пленки.

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Кроме того, можете положить у куста кирпич. Через день он нагреется, а ночью будет отдавать тепло растениям.

Какую почву выбрать для кабачков

Хорошо для кабачков подходит нейтральная почва, а лучше всего – теплая и удобренная. В качестве удобрения подойдет куриный помет, навоз, стебли или ботва.

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