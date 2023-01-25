Это настоящее 'волшебство': названы самые удачные дни недели и цифры для всех знаков зодиака до конца января

Период до конца января 2023 года является отличным временем, чтобы кардинально изменить свою жизнь и начать все с чистого листа, позабыв о трудностях и бедах. Помогут в этом астрологи, которые назвали самые удачные дни недели и цифры для всех знаков зодиака.

В указанные дни можно смело планировать важные встречи, крупные покупки, свидания – все то, на что вы возлагаете большие надежды. Читайте детальнее!

Овен – удачный день – понедельник, цифры 9, 21 и 34.

Телец – вторник, 13 и 88.

Близнецы – четверг, 19 и 70.

Рак – пятница, 21 и 30.

Лев – вторник, 3 и 48.

Дева – вторник, 1, 20 и 77.

Весы – четверг, 7 и 66.

Скорпион – вторник, 31 и 40.

Стрелец – среда, 21 и 55.

Козерог – вторник, 6, 30 и 76.

Водолей – вторник, 4 и 15.

Рыбы – четверг, 8 и 21.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.