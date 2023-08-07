Это небезопасно: никогда не мойте яйца перед тем, как положить в холодильник

Миллионы людей по всему миру ежедневно используют яйца для приготовления разных блюд. Обычно яйца хранят в холодильнике, а этого делать не стоит. Еще опаснее мыть яйца перед тем, как отправить их на хранение.

Как сообщает Sante, мытье яиц перед хранением или потреблением может быть опасным. Эта привычка может лишить яйца защиты и открыть путь бактериям, которые могут повлиять на ваше здоровье.

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Почему именно мытье яиц может быть вредным? Главная причина состоит в том, что яйца естественно покрыты тонкой защитной пленкой, известной как "кутикула". Эта пленка предотвращает проникновение бактерий и других загрязнений внутрь яйца. Однако когда вы моете яйца под проточной водой, вы рискуете повредить эту защитную пленку, открывая доступ для вредных микроорганизмов.

Метка "промытая под проточной водой" может привести к мысли, что яйцо теперь чисто и безопасно для потребления. Однако это миф, поскольку скорлупа остается пористой, и бактерии могут легко проникнуть внутрь через микроскопические поры.

Существует несколько эффективных способов хранения и очистки яиц без использования воды. К примеру, вы можете бережно почистить скорлупу мягкой тряпкой или салфеткой без использования воды. Также рекомендуется хранить яйца при комнатной температуре, особенно если они не были вымыты. Это поможет поддержать защитную пленку на скорлупе и предотвратить проникновение бактерий.

Если вы планируете помытые яйца хранить длительное время, то эксперты советуют натереть их маслом, тогда бактерии не попадут внутрь через скорлупу, к тому же смазанная пористая структура скорлупы не будет пропускать посторонние ароматы из холодильника внутрь яйца.

Что касается мытья яиц перед приготовлением, то это следует делать не под проточной водой, поскольку вместе с брызгами воды на кухонную поверхность попадут и опасные бактерии. Лучше набрать воды в миску, выложить туда яйца и протереть их салфеткой, затем сполоснуть и готовить блюда из яиц.

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