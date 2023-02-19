Это станет для них ударом: новолуние 20 февраля принесет беды трем знакам зодиака

Новолуние 20 февраля 2023 года принесет много проблем трем уроженцам зодиакального круга – неприятности будут буквально преследовать их. Возможны как финансовые потери, так и аварии, поломка техники или ссоры с близкими.

По словам астрологов, в зоне риска Козероги, Овны и Раки. Вот что их ждет!

Козерог

Уроженцы этого знака столкнутся с неприятностями уже с самого утра – одно событие разрушит все их планы. Козероги будут раздражительны и могут легко повестись на провокации коллег, которые давно строят козни за их спиной. Если не сдержать эмоций, то можно нажить себе еще больше врагов. Также уроженцам знака грозят финансовые убытки – они могут стать жертвами обмана, так что крупные покупки и важные переговоры стоит перенести. Этот день будет неблагоприятным для любых начинаний.

Овен

Овнов ждет очень беспокойный день – их все время будут дергать по разным вопросам. Свалится столько проблем, что решить их все не под силу. Уроженцы знака будут злиться и могут сорваться на родных, что приведет к ссорам. Овнам нужно держать себя в руках и быть очень внимательными: 20 февраля также повышен риск аварий на дороге. Лучше не планироваться на эту дату дальних поездок, а перенести их на позже.

Рак

Уроженцы этого знака в новолуние будут вынуждены решать не только свои проблемы, но и родственников. Может произойти неожиданное событие, которое станет для них настоящим ударом. Ракам грозит потеря денег, которые они собирали в течение длительного времени. Они могут стать жертвами грабежа или мошенничества. Также начнутся проблемы на работе – то ли уроженцы знака провалят важный проект, то ли руководство просто решит отыграться на них из-за плохого настроения. Раки останутся без премии, на которую очень рассчитывали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.