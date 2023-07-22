Этот салат перевернет ваше представление о вкусе арбуза: какие ингредиенты
Жаркий летний день – идеальное время для легкого и освежающего салата. А что может быть лучше салата из арбуза и креветок?
Этот салат – прекрасное сочетание сладких, сочных ягод арбуза и нежных креветок. Он не только вкусен, но и полезен, ведь содержит множество витаминов и минералов.
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Приготовить салат из арбуза и креветок очень просто. Вам понадобится:
- 11 креветок
- 3 столовые ложки сока лайма
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1/2 столовой ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого перца
- 1/2 арбуза
- 1/2 красного лука
- 1/2 перца чили
- 1 пучок мяты
Креветки нужно очистить, отварить в подсоленной воде до готовности, затем нарезать. Арбуз следует очистить от семян и нарезать кубиками. Лук и перец чили следует нарезать мелко. Мяту покрошить. Все ингредиенты смешать в миске. Добавить сок лайма, оливковое масло, соль и перец. Перемешать. Украсить салат зеленью мяты.
Салат из арбуза и креветок можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Он идеально подходит для пикника или обеда на природе.
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