Цей салат переверне ваше уявлення про смак кавуна: які інгредієнти

Спекотний літній день – ідеальний час для легкого та освіжаючого салату. А що може бути краще за салат з кавуна та креветок?

Цей салат – чудове поєднання солодких, соковитих ягід кавуна та ніжних креветок. Він не тільки смачний, але й корисний, адже містить багато вітамінів і мінералів.

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Приготувати салат з кавуна та креветок дуже просто. Вам знадобиться:

11 креветок

3 столові ложки соку лайма

2 столові ложки оливкової олії

1/2 столової ложки солі

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1/4 чайної ложки меленого перцю

1/2 кавуна

1/2 червоної цибулі

1/2 перцю чилі

1 пучок м'яти

Креветки потрібно очистити, відварити в підсоленій воді до готовності, потім нарізати. Кавун треба очистити від насіння та нарізати кубиками. Цибулю і перець чилі варто нарізати дрібно. М'яту покришити. Всі інгредієнти змішати в мисці. Додати сік лайма, оливкову олію, сіль і перець. Перемішати. Прикрасити салат зеленню м'яти.

Салат з кавуна та креветок можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса або риби. Він ідеально підходить для пікніка або обіду на природі.

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