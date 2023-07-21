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Неймовірний рецепт шаурми без лаваша від шеф-кухаря Віктора Тітова

Билім Олена

Неймовірний рецепт шаурми без лаваша від шеф-кухаря Віктора Тітова

Засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктор Тітов поділився рецептом неймовірно корисної шаурми, яка готується без лаваша. Її він приготував з листя молодої капусти.

У своєму Інстаграмі кухар опублікував рецепт шаурми та зазначив, що це "літній варіант" цієї популярної страви.

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Які продукти потрібні:

  1. Відварене куряче філе – 100 г
  2. Олія рослинна – 15 г
  3. Спеції – за бажанням
  4. Помідори - 1 шт.
  5. Огірки – 1 шт.
  6. Моцарелла бебі або фета – 50 г
  7. Авокадо – 50 г
  8. Соус дзадзикі – 120 г
  9. Листя молодої капусти – 1 шт.

Як готувати:

  1. Філе наріжте кубиками.
  2. Помийте овочі та авокадо й наріжте їх скибочками.
  3. Сир наріжте, або натріть.
  4. Вимийте капустяний листок та обсушіть.
  5. У середину капустяного листка покладіть начинку й полийте соусом і олією.
  6. Покладіть листок капусти на пергаментний папір та скрутіть рулет, розріжте навпіл – готово.
Неймовірний рецепт шаурми без лаваша від шеф-кухаря Віктора Тітова
Неймовірний рецепт шаурми без лаваша від шеф-кухаря Віктора Тітова

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