Неймовірний рецепт шаурми без лаваша від шеф-кухаря Віктора Тітова
Засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктор Тітов поділився рецептом неймовірно корисної шаурми, яка готується без лаваша. Її він приготував з листя молодої капусти.
У своєму Інстаграмі кухар опублікував рецепт шаурми та зазначив, що це "літній варіант" цієї популярної страви.
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Які продукти потрібні:
- Відварене куряче філе – 100 г
- Олія рослинна – 15 г
- Спеції – за бажанням
- Помідори - 1 шт.
- Огірки – 1 шт.
- Моцарелла бебі або фета – 50 г
- Авокадо – 50 г
- Соус дзадзикі – 120 г
- Листя молодої капусти – 1 шт.
Як готувати:
- Філе наріжте кубиками.
- Помийте овочі та авокадо й наріжте їх скибочками.
- Сир наріжте, або натріть.
- Вимийте капустяний листок та обсушіть.
- У середину капустяного листка покладіть начинку й полийте соусом і олією.
- Покладіть листок капусти на пергаментний папір та скрутіть рулет, розріжте навпіл – готово.
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