Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова

Основатель Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктор Титов поделился рецептом невероятно полезной шаурмы, которая готовится без лаваша. Ее он приготовил из листьев молодой капусты.

В своем Инстаграм повар опубликовал рецепт шаурмы и отметил, что это "летний вариант" этого популярного блюда.

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Какие продукты нужны:

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Отварное куриное филе – 100 г Масло растительное – 15 г Специи – по желанию Помидоры – 1 шт. Огурцы – 1 шт. Моцарелла беби или фета – 50 г Авокадо – 50 г Соус дзадзики – 120 г Листья молодой капусты – 1 шт.

Как готовить:

Филе нарежьте кубиками. Помойте овощи и авокадо и нарежьте их ломтиками. Сыр нарежьте или натрите. Вымойте капустный лист и обсушите. Внутрь капустного листа положите начинку и полейте соусом и растительным маслом. Положите лист капусты на пергаментную бумагу и сверните рулет, разрежьте пополам – готово.

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