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Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова

Былим Елена

Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова

Основатель Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктор Титов поделился рецептом невероятно полезной шаурмы, которая готовится без лаваша. Ее он приготовил из листьев молодой капусты.

В своем Инстаграм повар опубликовал рецепт шаурмы и отметил, что это "летний вариант" этого популярного блюда.

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Какие продукты нужны:

  1. Отварное куриное филе – 100 г
  2. Масло растительное – 15 г
  3. Специи – по желанию
  4. Помидоры – 1 шт.
  5. Огурцы – 1 шт.
  6. Моцарелла беби или фета – 50 г
  7. Авокадо – 50 г
  8. Соус дзадзики – 120 г
  9. Листья молодой капусты – 1 шт.

Как готовить:

  1. Филе нарежьте кубиками.
  2. Помойте овощи и авокадо и нарежьте их ломтиками.
  3. Сыр нарежьте или натрите.
  4. Вымойте капустный лист и обсушите.
  5. Внутрь капустного листа положите начинку и полейте соусом и растительным маслом.
  6. Положите лист капусты на пергаментную бумагу и сверните рулет, разрежьте пополам – готово.
Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова
Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова

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