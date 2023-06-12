Эту ошибку совершают все начинающие: Как нельзя сажать комнатные растения в горшок

При пересадке и размещении комнатных растений в горшках важно учитывать, что использование почвы недостаточно для их здорового роста. Специалисты предоставляют полезную информацию о необходимости использования дренажного слоя и рассматривают различные материалы, которые можно использовать для этой цели.

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Одно из важных правил для цветоводов заключается в использовании дренажа при выращивании большинства комнатных растений. Дренажный слой состоит из твердых частиц, расположенных в нижней части горшка. Этот слой позволяет растению дышать и обеспечивает эффективный отток воды. Кроме того, можно регулировать количество дренажа, адаптируя форму горшка к нуждам корневой системы растения.

В общем, средняя толщина дренажного слоя составляет треть высоты горшка. Керамзит является самым распространенным дренажным материалом, который можно приобрести в цветочных магазинах и супермаркетах. Если не применить дренаж, влага будет застаиваться в горшке, что может привести к плохому развитию растения, гнили корневой системы и даже гибели.

Помимо керамзита также можно использовать вермикулит или перлит в качестве материалов для дренажа. Они имеют меньшую жесткость и более мелкую фракцию, особенно подходящую для малых горшков, например, для фиалок. Также вермикулит и перлит могут разбавлять почву, сделав ее менее тяжелой и обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха.

Помимо основных материалов существует несколько подручных веществ, которые можно использовать для дренажа в домашнем цветоводстве. В них входят битая керамическая плитка или посуда, мох сфагнум (предварительно замоченный в воде), древесный уголь (хорошо впитывает и отдает влагу), гравий и щебень (для крупных растений со слабой корневой системой) и пенопласт, белый кирпичный крошка или битый белый кирпич .

Тем не менее, песок не рекомендуется использовать в качестве дренажа, поскольку он может забить отверстия для стока воды. Мраморная крошка также не является подходящим материалом, поскольку ее реакция с водой может смещать уровень pH в щелочную сторону. Кора лиственных деревьев и скорлупа орехов не рекомендуются из-за их плесени и содействия развитию инфекций в корневой системе. Также не рекомендуется использовать органические материалы, такие как яичная скорлупа в качестве дренажа.

Использование дренажа является важной составляющей правильного выращивания комнатных растений. Правильно подобранный материал для дренажного слоя поможет обеспечить соответствующий отток воды, предотвратить застой влаги и поддержать здоровое развитие растения.

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