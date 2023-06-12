Цю помилку роблять всі початківці: Як не можна садити кімнатні рослини у горщик

При пересадці і розміщенні кімнатних рослин в горщиках важливо враховувати, що використання лише ґрунту недостатнє для їхнього здорового росту. Фахівці надають корисну інформацію про необхідність використання дренажного шару та розглядає різні матеріали, які можна використовувати для цієї мети.

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Одне з важливих правил для квітникарів полягає у використанні дренажу при вирощуванні більшості кімнатних рослин. Дренажний шар складається з твердих часточок, розміщених у нижній частині горщика. Цей шар дозволяє рослині "дихати" та забезпечує ефективний відтік води. Крім того, можна регулювати кількість дренажу, адаптуючи форму горщика до потреб кореневої системи рослини.

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Загалом, середня товщина дренажного шару становить третину висоти горщика. Керамзит є найпоширенішим матеріалом для дренажу, який можна придбати у квіткових магазинах та супермаркетах. Якщо не застосувати дренаж, волога буде застоюватись у горщику, що може призвести до поганого розвитку рослини, гнилі кореневої системи та навіть загибелі.

Крім керамзиту, також можна використовувати вермикуліт або перліт як матеріали для дренажу. Вони мають меншу жорсткість та дрібнішу фракцію, що особливо підходить для малих горщиків, наприклад, для фіалок. Також вермикуліт і перліт можуть розбавляти ґрунт, зробивши його менш важким і забезпечуючи кращу циркуляцію повітря.

Крім основних матеріалів, існує кілька підручних речовин, які можна використовувати для дренажу в домашньому квітництві. До них входять бита керамічна плитка або посуд, мох сфагнум (попередньо замочений у воді), деревне вугілля (добре вбирає та віддає вологу), гравій та щебінь (для великих рослин зі слабкою кореневою системою) та пінопласт, біла цегляна крихта або бита біла цегла.

Проте, пісок не рекомендується використовувати як дренаж, оскільки він може забити отвори для стоку води. Мармурова крихта також не є відповідним матеріалом, оскільки її реакція з водою може зміщати рівень pH у лужний бік. Кора листяних дерев та шкаралупа горіхів не рекомендуються через їхню пліснявіння та сприяння розвитку інфекцій у кореневій системі. Також не рекомендується використовувати органічні матеріали, такі як яєчна шкаралупа, в якості дренажу.

Використання дренажу є важливою складовою правильного вирощування кімнатних рослин. Правильно підібраний матеріал для дренажного шару допоможе забезпечити відповідний відтік води, запобігти застоюванню вологи та підтримати здоровий розвиток рослини.

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