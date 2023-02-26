'Ежесуточно уничтожается их бронированная техника': в ВСУ рассказали о ситуации на восточном фронте

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый прокомментировал ситуацию на фронте на Донбассе. По его словам, наиболее ожесточенные бои сейчас идут на Бахмутском направлении.

В то же время от артиллерийских обстрелов страдают Купянское и Лиманское направления. Об этом Череватый сказал в эфире телемарафона.

"Это эпицентр удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта – это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное – произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", – рассказал спикер.

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Он добавил, что за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить по меньшей мере 77 россиян и нанести ранения 159 врагам. При этом в районе самого Бахмута произошло 24 обстрела и 14 столкновений наших защитников с оккупантами.

В свою очередь на Лиманском и Купянском направлениях оккупанты наносят удары с артиллерии. Также за сутки произошло 19 боестолкновений и 5 авианалетов, наши защитники ликвидировали 67 захватчиков, еще 102 оккупанта получили ранения.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", – добавил Череватый.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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