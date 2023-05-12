Финал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
В субботу, 13 мая в Великобритании на "Ливерпуль Арене" состоится гранд-финал 67 песенного конкурса "Евровидение 2023". Ожидаются выступления 26 участников.
В гранд-финале выступит "большая пятерка" – участники из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, прошлогодний победитель конкурса – Украина. Также выступят 10 победителей первого полуфинала и 10 – второго полуфинала.
Жеребьевкой было определено, что Украина будет выступать в гранд-финале под номером 19, а Великобритания – под номером 26.
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Список участников гранд-финала: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Украина, Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания.
По прогнозам букмекеров, все шансы одержать победу у певицы из Швеции Loreen с песней "Tattoo".
Второе место – исполнитель из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha.
Третье место прогнозируют украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".
Гранд-финал конкурса состоится в субботу, 13 мая в 22.00 по Киеву.
Где смотреть финал Евровидения 2023
Официальная Facebook-страница конкурса "Евровидение"
YouTube-канал конкурса "Евровидение"
Также можно онлайн смотреть Евровидение здесь:
- канал "Общественное Культура" ;
- официальный Facebook-аккаунт "Евровидение Украина" ;
- сайт "Общественное Евровидение" ;
- YouTube-канал "Евровидение Украина" ;
- в приложении "Дія" в разделе "Дія.TV".
Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.
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