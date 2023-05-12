Финал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

В субботу, 13 мая в Великобритании на "Ливерпуль Арене" состоится гранд-финал 67 песенного конкурса "Евровидение 2023". Ожидаются выступления 26 участников.

В гранд-финале выступит "большая пятерка" – участники из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, прошлогодний победитель конкурса – Украина. Также выступят 10 победителей первого полуфинала и 10 – второго полуфинала.

Жеребьевкой было определено, что Украина будет выступать в гранд-финале под номером 19, а Великобритания – под номером 26.

Читайте также: Евровидение 2023: названы победители второго полуфинала конкурса. Подробности

Список участников гранд-финала: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Украина, Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания.

По прогнозам букмекеров, все шансы одержать победу у певицы из Швеции Loreen с песней "Tattoo".

Второе место – исполнитель из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha.

Третье место прогнозируют украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".

Гранд-финал конкурса состоится в субботу, 13 мая в 22.00 по Киеву.

Где смотреть финал Евровидения 2023

Официальная Facebook-страница конкурса "Евровидение"

YouTube-канал конкурса "Евровидение"

Также можно онлайн смотреть Евровидение здесь:

YouTube-канал "Евровидение Украина" ;

в приложении "Дія" в разделе "Дія.TV".

Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!