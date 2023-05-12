Фінал Євробачення 2023: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

У суботу, 13 травня у Великій Британії на "Ліверпуль Арені" відбудеться гранд-фінал 67 пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Очікуються виступи 26 учасників.

У гранд-фіналі виступить "велика п’ятірка" – учасники з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, минулорічний переможець конкурсу – Україна. Також виступатимуть 10 переможців першого півфіналу та 10 – другого півфіналу.

Жеребкуванням було визначено, що Україна виступатиме у гранд-фіналі під номером 19, а Велика Британія – під номером 26.

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Список учасників гранд-фіналу: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Україна, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та Велика Британія.

За прогнозами букмекерів, всі шанси здобути перемогу має співачка зі Швеції Loreen з піснею "Tattoo".

Друге місце – виконавець з Фінляндії Käärijä з піснею "Cha Cha Cha".

Третє місце прогнозують українському гурту TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня о 22 годині за Києвом.

Де дивитися фінал Євробачення 2023

Офіційна Facebook-сторінка конкурсу "Євробачення"

YouTube-канал конкурсу "Євробачення"

Також можна онлайн дивитися Євробачення тут:

Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

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