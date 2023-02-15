Французская организация Acted выплачивает 2220 грн пособия на каждого члена семьи: кто может получить

из-за войны многие украинцы остались без домов и были вынуждены переехать в более безопасные регионы и стать ВПЛ. К счастью, многие государственные и международные организации оказывают помощь таким людям. Одной из них является французская неправительственная гуманитарная организация Acted, которая оказывает денежную помощь переселенцам в Кропивницком.

Читайте также: Кто может получить и как оформить помощь при рождении ребенка в 2023 году

Размер пособия – 2220 грн на каждого члена семьи. Выплачивается одним платежом сразу за 3 месяца. Получить деньги от Acted могут:

одинокие матери и родители, воспитывающие детей;

одинокие пожилые люди старше 60 лет;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными женщинами и кормящими младенцев;

семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем уходе;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Как получить помощь от Acted

Чтобы зарегистрироваться в программе помощи Acted, все члены семьи должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей и справку о статусе ВПЛ.

Заявку на получение помощи можно подать с 1 июня 2022 года на горячую линию:

+38 095 365 6219;

+38 093 609 9277;

+38 099 636 8996;

+38 099 144 3613.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!