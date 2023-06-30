ФСБ получила задачу убить Пригожина, – Буданов

После попытки вооруженного переворота в россии Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила задачу ликвидировать организатора мятежа, владельца так называемой частной военной компании "Вагнер", Евгения Пригожина. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому журналисту Говарду Альтману.

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Кирилл Буданов выразил положительное отношение к этой новости, поскольку любые действия, направленные на дестабилизацию внутренней ситуации в россии, полезны для Украины. Он также подтвердил, что украинская военная разведка знала о намерениях организовать подобную деятельность внутри россии уже давно.

Начальник Главного управления разведки МО отметил, что пока невозможно говорить о серьезном влиянии этих событий на войну россии против Украины, поскольку они продолжались очень короткое время. Тем не менее, эти действия нанесли определенный вред военно-космическим силам рф. Он также отметил, что в Украине не ожидается появление частной военной компании "Вагнер" как отдельного субъекта, осуществляющего собственные операции, и этот фактор важен для Украины, поскольку наемники "Вагнера" проявили себя сильнее в боевом плане, чем регулярная армия. россии.

По словам Кирилла Буданова, во время короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных самолетов, включая защищенный воздушный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

Также Кирилл Буданов уточнил, что российские спецслужбы получили задачу убить владельца частной военной компании "Вагнер".

Он отметил, что хотя это большой открытый вопрос, будут ли успешны российские спецслужбы в осуществлении этой задачи, ответ будет известен со временем. Выполнение такого приказа требует определенного времени для разработки подходов и достижения этапа, когда они будут готовы к масштабной операции.

Напомним, ранее Буданов заявил, что ВСУ уже имеет необходимое количество оружия для контрнаступления.

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