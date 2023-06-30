фсб отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов

Після спроби збройного перевороту в росії Федеральна служба безпеки (ФСБ) отримала завдання ліквідувати організатора заколоту, власника так званої приватної військової компанії "Вагнер", Євгенія Пригожина. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, в інтерв'ю американському журналісту Говарду Альтману.

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Кирило Буданов висловив позитивне ставлення до цієї новини, оскільки будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації в росії, корисні для України. Він також підтвердив, що українська воєнна розвідка знала про наміри організувати подібну діяльність всередині росії вже давно.

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Начальник Головного управління розвідки МО зазначив, що поки що неможливо говорити про серйозний вплив цих подій на війну росії проти України, оскільки вони тривали дуже короткий час. Проте, ці дії спричинили певну шкоду військово-космічним силам рф. Він також зазначив, що в Україні не очікується поява приватної військової компанії "Вагнер" як окремого суб'єкта, який здійснює власні операції, і цей фактор є важливим для України, оскільки найманці "Вагнера" проявили себе сильнішими у бойовому плані, ніж регулярна армія росії.

За словами Кирила Буданова, під час короткого бунту Пригожина було знищено 8 російських військових літаків, включаючи повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

Також Кирило Буданов уточнив, що російські спецслужби отримали завдання вбити власника приватної військової компанії "Вагнер".

Він зазначив, що хоча це велике відкрите питання, чи будуть успішні російські спецслужби у здійсненні цього завдання, відповідь буде відома з часом. Виконання такого наказу потребує певного часу для розробки відповідних підходів і досягнення етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що ЗСУ вже мають необхідну кількість зброї для контрнаступу.

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