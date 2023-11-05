Где можно проверить начислили ли субсидию на отопительный сезон и когда она поступит

Как проверить насчитали ли жилищную субсидию на отопительный сезон

Пенсионный фонд напоминает, что информация о субсидиях на отопительный сезон будет доступна для просмотра в личном кабинете на портале ПФУ в течение ноября.

По данным ПФУ, для получения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на управление многоквартирным домом подсчитываются с 1 октября по 30 апреля. В октябре, услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней, независимо от того, сколько дней фактически была предоставлена эта услуга.

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Подробную информацию о субсидии за октябрь можно проверить в личном кабинете субсидианта на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия."

Размер жилищной субсидии в отопительный сезон определяется в соответствии с решением правительства. Субсидия назначается, если расходы по коммунальным услугам превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. В предыдущем отопительном сезоне украинцы получали в среднем до 1600 гривен пособия в месяц на жилищную субсидию. Ожидается, что в этом сезоне размер пособия может возрасти из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Для расчета жилищной субсидии на текущий отопительный период берутся доходы за I-II кварталы 2023 года и размер пенсионной выплаты (как доход) за август 2023 года.

С предоставлением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда, но, чтобы получить эту льготу, не обязательно посещать соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах "Действие" или ПФУ, заполнив необходимые формы и скачав сканированные копии документов.

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