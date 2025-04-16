Где платят больше всего: названы страны с самой высокой минимальной зарплатой в 2025 году

Жители одного из европейских государств получают самую высокую минимальную заработную плату в мире. Ее уровень превышает показатели "минималок" даже в ведущих странах с развитой экономикой.

Речь идет о Люксембурге, где размер минимальной оплаты труда для неквалифицированных работников достигает 2 637,79 евро ежемесячно, или 15,25 евро в час. Такие данные приводит "24 Канал", ссылаясь на проект "Цена государства".

Квалифицированные работники в Люксембурге получают еще больший минимальный доход – 3 165,35 евро в месяц, что эквивалентно 18,30 евро в час.

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Страны с высоким уровнем минимальной заработной платы также включают в себя:

Австралия – 15,57 доллара в час (примерно 24,1 австралийского доллара);

Нидерланды – 14,06 евро в час;

Ирландия – 13,50 евро в час;

Германия – 12,82 евро в час;

Великобритания – 12,21 фунта стерлинга в час (примерно 15,84 доллара).

Такие суммы существенно превышают уровень минимальной оплаты труда во многих других государствах, в частности в США, где федеральная почасовая ставка до сих пор составляет всего 7,25 доллара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине уже третий месяц подряд растет средняя зарплата.

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