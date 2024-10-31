Генеральный прокурор Андрей Костин уволен с должности: Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора. 22 октября генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне расследований по распространению информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.
"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора". Об этом сообщает соответствующий указ на сайте Офиса президента.
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29 октября Верховная рада поддержала проект постановления №12153 о предоставлении согласия на увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора.
Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.
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