Герасимов смог убедить путина об успешном наступлении на Украину весной, — New York Times

Новоназначенный глава генштаба россии Валерий Герасимов смог убедить владимира путина в своих умениях. Теперь он будет находиться под давлением, устраивая очередное наступление весной в Украине.

Об этом пишут аналитики издания New York Times. Они проанализировали причины смены командующего войной в Украине.

По информации издания, Герасимов убедил путина, что его предшественник Сергей Суровикин был слишком пассивным. В общей сложности, в течение 11 месяцев в России было уволено или понижено на должностях девять генералов.

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Российским войскам не удалось достичь поставленных целей: захватить столицу Киев, президент Владимир Зеленский до сих пор у власти, Украина имеет более тесные связи с Западом, чем когда-либо, и, несмотря на признаки некоторых "трещин", НАТО остается единым.

Цель россии по захвату Донбасса до сих пор остается недостижимой. На фоне этих достижений пути вынуждены были обратиться к Валерию Герасимову.

Отмечается, что в последние 10 лет Герасимов работал над модернизацией российских вооруженных сил как начальник генерального штаба вооруженных сил. Он изучал несчастные случаи американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии и стремился включить эти знания в планы.

Издание напоминает, что накануне вторжения 67-летний генерал Герасимов сказал западным чиновникам, что россия не намерена вторгаться в Украину. Через несколько недель русские войска пересекли границу.

По словам собеседников, на которые ссылается издание, Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной начальной целью взять Краматорск.

Отмечается, что это предложение совпало с позицией путина, который по-прежнему настаивает на том, что россия захватит Донбасс и даже Киев.

Как прогнозируют военные аналитики, "генерал Герасимов будет под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной".

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк уверял, что Герасимов сделает все, чтобы нейтрализовать главу ЧПК "Вагнер" Валерия Пригожина. За власть и место рядом с президентом россии продолжится жестокая борьба.

Что известно о Валерии Герасимове

С 2010 года - заместитель начальника Генштаба рф. В 2016 году президент владимир путин закрытым указом присвоил Валерию Герасимову звание героя россии. По утверждению источников, высшую госнаграду он получил за организацию операции в Сирии.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее рассказал, зачем путин назначил "старого" Герасимова. По его мнению, Кремль идет в ва-банк.

Как сообщалось ранее, если Евгений Пригожин покажет эффективность взятия Соледара, то путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев.

Ранее представитель ГУР отметил, что основной целью путина остается уничтожение украинцев. Президент россии стремится уничтожить Украину как независимое государство.

Аналитики издания The New York Times недавно писали, что путин попытается устроить повторное вторжение в феврале-марте. Он не планирует останавливаться.

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