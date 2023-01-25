Германия официально передает Leopard 2 Украине: сколько танков может получить ВСУ от союзников

В вопросе поставки танков в Украину произошел "прорыв". Западные СМИ сообщают о том, что в ближайшее время страны-союзники передадут Украине много разного тяжелого вооружения.

Как сообщили в издании ABC News, высокопоставленный украинский чиновник заявил, что на "Рамштайн 8" 12 стран договорились передать Украине около 100 Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт. Кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки.

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В среду, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине по меньшей мере одну роту боевых танков Leopard 2A6, по стандартам НАТО – 14 единиц техники. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украины, заявили в правительстве ФРГ.

Подготовка украинских экипажей должна начаться в Германии как можно быстрее. Помимо обучения пакет "танковой" помощи также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание машин.

Танки должны поступить из Бундесвера. Также сообщается, что в перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов германской промышленности.

Отмечается, что решению Берлина, по всей видимости, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, особенно США, продолжавшиеся несколько дней. Олаф Шольц отмечал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что современные западные танки очень важны для Украины, чтобы быть готовыми к следующему этапу войны.

Из-за закрытости "Рамштайн-8", требования Украины как можно быстрее поставить танки, разные кулуарные договоренности и интриги, трудно подсчитать, сколько именно танков может быть передано в Украину в ближайшее время.

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Почему танки Leopard 2 так важны для Украины?

Об этом пишет CNN :

Основным преимуществом является большое количество этих танков именно в Европе, около 2 000 Leopard 2. Это означает, что будет меньше проблем с логистикой и танки могут приехать в Украину;

13 европейских стран имеют Leopard 2 и большинство дало согласие на поставки, но потребовалось разрешение Германии, которое 25 января было предоставлено Бундестагом;

По сравнению с другими моделями, танки Leopard имеют относительно низкие требования к обслуживанию;

В отличие от Abrams, Leopards работают на дизельном горючем, что делает их потребление более эффективным, уменьшая количество необходимых бензовозов;

Leopard 2 имеет мощную пушку и способен разгоняться до 70 км/ч (или 50 км/ч по бездорожью) – это делает его чрезвычайно маневренным;

Также Leopard 2 имеет полную защиту от угроз, в частности, от самодельных взрывных устройств и мин.

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Сколько танков предоставят страны союзники?

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине танки. По данным издания Spiegel, речь идет о предоставлении из составов Бундесвера по меньшей мере одной роты танков Leopard 2A6 – по стандартам НАТО это 14 единиц техники.

Известно, что немецкая армия располагает 320 танками Leopard 2. Эти танки находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию.

США

24 января в издании The Wall Street Journal сообщили, что США могут предоставить Украине "значительное количество" танков Abrams, чтобы разблокировать поставки Leopard 2. По данным Politico, речь идет о 10-30 танках Abrams, хотя для доставки танков могут потребоваться месяцы. Официальные представители властей США открыто пока не сообщали о передаче Украине танков Abrams.

Американские танки Abrams для Украины, вероятно, будут закуплены через фонд USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), позволяющий получить технику от промышленности, а не из запасов оружия в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Польша

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 24 января, что Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу польских танков Leopard 2 Украине, а министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет вмешиваться, если Польша захочет отправить свои танки Leopard 2 Украине.

В Польше есть почти 250 таких танков, речь шла о готовности передать 14 единиц Leopard 2.

Финляндия

Финский президент Саули Ниининостьо во время визита в Киев говорил, что рассмотрит возможность передачи танков, но просил учесть большую общую границу с россией. Впоследствии на совместной пресс-конференции было объявлено, что скандинавская страна внесет свой вклад в так называемую танковую коалицию, однако в каком виде – пока не уточняется.

Финская армия имеет в боеспособности и на складах около 200 Leopard2.

Норвегия

Правительство Норвегии рассматривает возможность передачи украинской стороне в 8 танков Leopard 2. Информация не подтверждена, но решения могут быть одобрены в связи с планами закупки новых танков.

Понятно, что на вооружении норвежской армии стоят 36 единиц Leopard 2.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы передать их Украине, но решение еще не принято.

"Мы взяли их в аренду, следовательно, мы можем их купить. Следовательно, мы можем их подарить", – сказал чиновник.

По словам премьер-министра, страна может выкупить 18 танков Leopard 2, взятых у Германии в аренду, и передать их Украине в пределах танковой коалиции.

Испания

Страна рассматривает возможность передачи танков Leopard 2, но на их ремонт и подготовку может потребоваться около месяца. Накануне Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отказался прояснить, на сколько может рассчитывать Украина.

"Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву после того, как Германия после нескольких месяцев сопротивления поставкам согласится поставить этот мощный танк. Испанская армия – одна из тех, у кого больше всего единиц этой модели – 347 единиц", – говорится в сообщении.

Португалия

Издание Correio da Manhã сообщило со ссылкой на близкий к правительству источник, что Лиссабон готовится присоединиться к союзникам, поэтому страна рассматривает возможность отправки в Украину 4 танков Leopard 2.

На вооружении армии Португалии находятся 37 танков, 12 из них полностью боеспособны.

Бельгия

Министр обороны Бельгии Людовин Дедондер заявила, что страна не располагает исправными танками для предоставления их Украине, такая техника была снята с вооружения много лет назад.

"Около десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии. Танки находятся на хранении у частных компаний, готовых продать их министерству обороны по цене 500 тысяч евро за единицу. При этом в свое время их отдавали "по ненадобности" всего за 10-15 тысяч. Тогда в Бельгии считали, что такая техника не понадобится на новых театрах боевых действий", – сказала министерша.

Помимо боевых танков Leopard 2A6, Украина получит от союзников:

12 танков Challenger 2 от Британии , 4 из которых придут в ближайшее время;

от , 4 из которых придут в ближайшее время; Кипр согласен отправить в Украину танки Т-80У советского производства, в обмен на немецкие Leopard. На вооружении государства есть 82 единицы техники;

согласен отправить в Украину танки советского производства, в обмен на немецкие Leopard. На вооружении государства есть 82 единицы техники; Швеция рассматривает возможность отправки в Украину танков Stridsvagn 122. Если поставки будут одобрены, танки будут доставлены в Украину позже в этом году. В настоящее время на балансе вооруженных сил Швеции находится 120 танков Stridsvagn 122;

Франция допускает поставки тяжелых боевых танков Leclerc ;

допускает поставки тяжелых боевых танков ; Марокко передали Украине неизвестное количество танков Т-72Б, проходивших модернизацию в Чехии.

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Сколько Leopard нужно Украине?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в первую очередь Украина хочет сформировать танковую бригаду из Leopard 2. По штату в танковой бригаде ВСУ должно быть три батальона, то есть нужно минимум 93 единицы техники.

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", – объяснил Кулеба.

Министр иностранных дел также добавил, что на начало января было пять стран, которые готовы передать танки для Украины. Из вышесказанного следует, что Германия, Польша, Норвегия и Нидерланды могут поставить 54 танка. Следовательно, остается открытым вопрос об остальных.

Ранее в Германии на авиационной базе "Рамштайн" состоялось восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины о предоставлении военной помощи. Во время него была согласована передача ряда военной техники.

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