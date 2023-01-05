Германия передала Украине 20 ракетных установок для APKWS вместе с крупной партией военной помощи
Министерство обороны Германии обновило список военной помощи, предоставленной Украине, в который вошли ракетные системы, беспилотники и защита от БПЛА.
Об этом пишут на сайте правительства Германии.
В Украину отправили:
- 20 ракетных систем калибра 70 мм для APKWS на базе пикапов;
- 2 БРЕМ Bergepanzer 2;
- 1 тягач-транспортер танков М1070 Oshkosh;
- 7 гусеничных машин пехоты с дистанционным управлением Dingo;
- 63 пикапа, 17 грузовиков 8х8, 12 тяжелых грузовиков с прицепами, 7 погранично-патрульных машин и машину скорой помощи;
- 36.400 шерстяных одеял, 21 генератор и 32 мобильных отопительных систем;
- 8 разведывательных БПЛА, 27 глушилок для дронов и 30 систем обнаружения БПЛА.
Что известно о APKWS
APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это система лазерной наводки для неуправляемых ракет Hydra 70, превращающая их в высокоточный боеприпас. Также эта аббревиатура применяется в целом для ракет Hydra 70, оборудованных этой системой. Ракеты APKWS имеет относительно низкую мощность, которая хорошо подходит для предотвращения побочных убытков.
Эти ракеты прошли дополнительные испытания в ноябре, во время которых отрабатывалось уничтожение БПЛА, таких как "Орлан-10" и "Ланцет", которые использует РФ. При этом APKWS продемонстрировал 100% эффективность – для уничтожения 5 целей понадобилось 5 ракет.
APKWS заполняет пробел между системами Hydra 70 и AGM-114 Hellfire и обеспечивает экономичный метод поражения легкобронированных точечных целей. Он превращает неуправляемую ракету Hydra 70 в высокоточный боеприпас за счет добавления разработанного BAE Systems блока наведения в среднюю часть корпуса.
Там, где это возможно, в системе используются существующие компоненты ракет Hydra 70, такие как пусковые установки, ракетные двигатели, боеголовки и взрыватели.
Также APKWS был успешно испытан в учениях с боевой стрельбой с неуправляемой ракетой Forges de Zeebrugge, превратив ее в высокоточный боеприпас и продемонстрировав, что технология может использоваться на других типах ракет, кроме Hydra 70.
Характеристики APKWS
- Длина: 1,87 м;
- Диаметр: 70 мм;
- Размах крыла: 24,3 см;
- Вес: 15 кг;
- Скорость: 1000 м/с (3600 км/ч, 2,9 Маха);
- Дальность:
- При пуске с вертолета: 1100–5000 м;
- При пуске с самолета: 2-11 км;
- Наведение: полуактивное лазерное;
- Круговое возможное отклонение: <0,5 м;
- : Hydra 70;
- Боеголовка: Hydra 70.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion.
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