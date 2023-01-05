Німеччина передала Україні 20 ракетних установок для APKWS разом з великою партією військової допомоги

Міністерство оборони Німеччини оновило список військової допомоги, наданої Україні, до якого увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від БПЛА.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

До України відправили:

20 ракетних систем калібру 70 мм для APKWS на базі пікапів;

2 БРЕМ Bergepanzer 2;

1 тягач-транспортер танків М1070 Oshkosh;

7 гусеничних машин піхоти із дистанційним керуванням Dingo;

63 пікапи, 17 вантажівок 8х8, 12 важких вантажівок із причепами, 7 прикордонно-патрульних машин та машину швидкої допомоги;

36.400 вовняних ковдр, 21 генератор та 32 мобільні опалювальні системи;

8 розвідувальних БПЛА, 27 глушилок для дронів та 30 систем виявлення БПЛА.

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Що відомо про APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70, що перетворює їх на високоточний боєприпас. Також ця абревіатура застосовується в цілому для ракет Hydra 70, оснащених цією системою. Ракети APKWS має відносно низьку потужність, що добре підходить для запобігання побічним збиткам.

Ці ракети пройшли додаткові випробування у листопаді, під час яких відпрацьовувалось знищення БПЛА, таких як "Орлан-10" та "Ланцет", які використовує рф. При цьому APKWS продемонстрував 100% ефективність – для знищення 5 цілей знадобилось 5 ракет.

APKWS заповнює пробіл між системами Hydra 70 та AGM-114 Hellfire та забезпечує економічний метод ураження легкоброньованих точкових цілей. Він перетворює некеровану ракету Hydra 70 у високоточний боєприпас за рахунок додавання розробленого BAE Systems блоку наведення у середню частину корпусу.

Там, де це можливо, у системі використовуються наявні компоненти ракет Hydra 70, такі як пускові установки, ракетні двигуни, боєголовки та підривники.

Також APKWS був успішно випробуваний у навчаннях з бойовою стрільбою з некерованою ракетою Forges de Zeebrugge, перетворивши її на високоточний боєприпас та продемонструвавши, що технологія може використовуватись на інших типах ракет, крім Hydra 70.

Характеристики APKWS

Довжина: 1,87 м;

Діаметр: 70 мм;

Розмах крила: 24,3 см;

Вага: 15 кг;

Швидкість: 1000 м/с (3600 км/год, 2,9 Маха);

Дальність: При пуску з вертольота: 1100-5000 м; При пуску з літака: 2-11 км;

Наведення: напівактивне лазерне;

Кругове можливе відхилення: <0,5 м;

Двигун: Hydra 70;

Боєголовка: Hydra 70.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні бронетранспортери ACMAT Bastion.

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