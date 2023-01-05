Германия передала Украине 20 ракетных установок для APKWS вместе с крупной партией военной помощи

Министерство обороны Германии обновило список военной помощи, предоставленной Украине, в который вошли ракетные системы, беспилотники и защита от БПЛА.

Об этом пишут на сайте правительства Германии.

В Украину отправили:

20 ракетных систем калибра 70 мм для APKWS на базе пикапов;

2 БРЕМ Bergepanzer 2;

1 тягач-транспортер танков М1070 Oshkosh;

7 гусеничных машин пехоты с дистанционным управлением Dingo;

63 пикапа, 17 грузовиков 8х8, 12 тяжелых грузовиков с прицепами, 7 погранично-патрульных машин и машину скорой помощи;

36.400 шерстяных одеял, 21 генератор и 32 мобильных отопительных систем;

8 разведывательных БПЛА, 27 глушилок для дронов и 30 систем обнаружения БПЛА.

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Что известно о APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это система лазерной наводки для неуправляемых ракет Hydra 70, превращающая их в высокоточный боеприпас. Также эта аббревиатура применяется в целом для ракет Hydra 70, оборудованных этой системой. Ракеты APKWS имеет относительно низкую мощность, которая хорошо подходит для предотвращения побочных убытков.

Эти ракеты прошли дополнительные испытания в ноябре, во время которых отрабатывалось уничтожение БПЛА, таких как "Орлан-10" и "Ланцет", которые использует РФ. При этом APKWS продемонстрировал 100% эффективность – для уничтожения 5 целей понадобилось 5 ракет.

APKWS заполняет пробел между системами Hydra 70 и AGM-114 Hellfire и обеспечивает экономичный метод поражения легкобронированных точечных целей. Он превращает неуправляемую ракету Hydra 70 в высокоточный боеприпас за счет добавления разработанного BAE Systems блока наведения в среднюю часть корпуса.

Там, где это возможно, в системе используются существующие компоненты ракет Hydra 70, такие как пусковые установки, ракетные двигатели, боеголовки и взрыватели.

Также APKWS был успешно испытан в учениях с боевой стрельбой с неуправляемой ракетой Forges de Zeebrugge, превратив ее в высокоточный боеприпас и продемонстрировав, что технология может использоваться на других типах ракет, кроме Hydra 70.

Характеристики APKWS

Длина: 1,87 м;

Диаметр: 70 мм;

Размах крыла: 24,3 см;

Вес: 15 кг;

Скорость: 1000 м/с (3600 км/ч, 2,9 Маха);

Дальность: При пуске с вертолета: 1100–5000 м; При пуске с самолета: 2-11 км;

Наведение: полуактивное лазерное;

Круговое возможное отклонение: <0,5 м;

: Hydra 70;

Боеголовка: Hydra 70.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion.

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