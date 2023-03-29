Гигантскую дыру заметили на Солнце: солнечные ветры угрожают Земле

На поверхности Солнца появилась гигантская дыра, которая к 31 марта может повлечь за собой солнечный ветер, который будет двигаться со скоростью более 800 километров в секунду (или 2896819 км/ч) в сторону Земли. Ученые, однако, не обеспокоены тем, что это может повредить людям.

Издание Business Insider пишет, что новая дыра на Солнце появилась после недавнего возникновения на звезде корональной дыры, имеющей размер, в 30 раз превышающий размер нашей планеты. Отмечается, что корональные дыры испускают солнечные ветры в космос. Они могут повредить спутники и привести к появлению полярных сияний.

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"Корональные дыры достаточно распространены, но обычно они появляются к полюсам Солнца, откуда их ветры выбрасывают в космос. Но поскольку Солнце готовится к пику активности, который происходит примерно каждые 11 лет, эти дыры, скорее всего, появятся у экватора. Солнца", – объяснил это явление профессор космической физики из Университета Рединга Мэтью Оуэнс.

По его словам, корональные дыры могут вызвать очень быстрые солнечные ветры со скоростью более 800 километров в секунду.

"Форма этой корональной дыры не особенная. Однако ее расположение делает ее очень интересной", — сказал Insider доцент физики космоса и климата в Университетском колледже Лондона Даниэль Вершарен.

"Я бы ожидал, что какой-то быстрый ветер от этой корональной дыры придет на Землю вечером с пятницы (31 марта. – Ред.) на субботнее утро на этой неделе", — добавил он.

Издание отмечает, что Солнце является большим шаром плазмы. И когда эта плазма сбивается изнутри Солнца на его поверхность, то создает спадающие и разбухающие магнитные поля, разбиваются и сливаются.

По данным NASA, когда эти магнитные поля вылетают прямо в космос, появляется корональная дыра. Это значительно облегчает солнечные ветры – кусочки плазмы от Солнца – вылетать в космос на высокой скорости. Если эти магнитные линии направлены к Земле, солнечный ветер будет врезаться в нашу атмосферу.

Ранее мы сообщали, что астро-фотографы Эндрю МакКарти и Джейсон Гензель создали удивительный снимок Солнца. Результатом их командной работы стала самая подробная 140-мегапиксельная иллюстрация нашей звезды.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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