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Глава МИД Словакии послал венгерского премьера Орбана по курсу российского корабля

Максим Карпенко

Глава МИД Словакии послал венгерского премьера Орбана по курсу российского корабля

Глава МИД Словакии Растислав Качер послал "вслед за российским кораблем" венгерского премьера Виктора Орбана, выражающего пророссийскую позицию и поддерживающего путина. В то же время словацкий министр подчеркнул, что увлекается патриотизмом украинцев.

Такое обращение он опубликовал на своей странице Facebook после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Качер увидел единство членов ЕС в поддержке свободы и независимости Украины.

"То есть пусть россияне быстро убивают украинцев... Какая мерзость. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в современной Венгрии) стеснялся бы таких христиан. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами российских агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является оссия", – говорится в сообщении.

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Качер также вспомнил, как путин снабжал оружием боевикам в 2014 году, которые захватили часть Донецкой и Луганской областей и оккупировали Крым. Сторонника идей "русского мира" глава МИД Словакии советует переехать на россию, чтобы там "гнить в изоляторах или в ГУЛАГе".

"Я пишу эти строки в поезде из Брюсселя в Лондон. Словакия является частью Запада. Сегодня – также ЕС и НАТО. Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы "делали как Орбан" и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей гибелью. Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Идите на**й!" – указал Качер.

Заметим, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу мирных переговоров в войне россии и Украины, а также заявил о поддержке экономики рф. Он заявил, что Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что у российской армии есть асимметричное преимущество".

Напомним, накануне премьер Венгрии заявил, что переговоры по прекращению войны должны проводить не Украина и россия, а США и рф.

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Политика