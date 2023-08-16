Глава СБУ поделился видео атаки экспериментального беспилотника Sea Baby по Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк дал CNN новые свидетельства об атаке Сил обороны Украины по Крымскому мосту, которая произошла 17 июля. По его словам, Украина атаковала переправу с помощью экспериментального беспилотника Sea Baby.

По словам главы СБУ, беспилотники "Sea Baby" являются результатом многомесячных разработок, начавшихся сразу после вторжения. Издание публикует кадры атаки надводного дрона по Крымскому мосту, отмечая что "СБУ впервые открыто взяла на себя ответственность за операцию".

Напомним, во время атаки надводного беспилотника 17 июля произошло повреждение дорожных полос моста, который был введен в эксплуатацию россиянами в 2018 году, с тех пор россия использует его для поставки военной техники и вооружения в оккупированный Крым.

В комментарии CNN Василий Малюк отметил, что "сверхводные беспилотники - это уникальное изобретение СБУ".

"Ни одна частная компания не задействована. С помощью этих беспилотников недавно мы произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленегорский Горняк" и танкера SIG", – добавил глава СБУ.

Он добавил, что в Украине "работают над рядом новых интересных сделок, в том числе в акватории Черного моря".

"Обещаю, будет интересно, особенно для наших врагов", – сказал Малюк.

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По его словам, июльская атака беспилотников была результатом месяцев подготовки и стала возможной благодаря сотрудничеству СБУ и ВМС Украины. Возглавили спецоперацию сам Малюк и адмирал ВМФ Алексей Неижпапа.

"На завершающем этапе подготовки мы даже не могли думать о сне или еде… Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и начали друг друга приветствовать. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и наша победа, которая обязательно скоро будет", – отметил он.

Он добавил, что западные партнеры Украины не причастны к разработке надводных дронов и не помогают в их создании: "Они не участвуют в наших операциях и не предоставляют нам ни одного оборудования или чего-либо другого. Эти дроны производятся на подпольном производстве на территории Украины. Цели, о которых я упомянул, являюсь законными целями согласно украинскому и международному законодательству".

Напомним, впервые Крымский мост был атакован в октябре 2022 года. Тогда на железнодорожной ветке моста возник сильный пожар.

Повторная атака на мост произошла 17 июля. Поврежден дорожный холст. СМИ предполагают, что за атакой стоят Военно-Морские Силы ВСУ и СБУ.

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