'Главное, что вылечиться можно': alyona alyona призналась, что получила 'не очень хорошие' анализы после лечения

В начале февраля украинская рэп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) сообщила, что врачам пришлось ее прооперировать. Уточнять причину заболевания она не стала.

В своем Инстаграме рэперша сказала, что 1 февраля ей придется лечь под нож хирурга. По ее словам, к этому привело самолечение.

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"Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, потому что: "Ой, мы в Европе, врач далеко..." Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых - и к летальным. Не делайте этого! будьте как я! Идите к врачу!", – отмечала тогда alyona alyona.

После хирургического вмешательства рэп-исполнительница в сторис в Instagram написала, что операция прошла удачно. "Я жива-здорова, немного где-то болит, но все будет хорошо", — отмечала она.

11 февраля Алена Савраненко в сторис в Instagram выложила видео, в котором сообщила, что получила результаты анализов после операции и что они "не очень хорошие".

"Что вам сказать, утро так себе, пришли анализы лечения моего, не очень хорошие, придется еще 10 дней валить антибиотик. Но главное, что вылечиться можно", – добавила она.

Также Алена обратилась к поклонникам с призывом вовремя обращаться к врачам. "Хочу вам напомнить: берегитесь, идите к врачу вовремя и не затягивайте, чтобы болезнь из обычного протекания не перешла в хроническое", — сказала она.

Что известно об Alyona Alyona

Украинская хип-хоп исполнительница, родилась в Капитановке Кировоградской области в 1991 году.

До взлета в карьере работала воспитательницей и заведующей детским садом в Киевской области.

Широкую популярность приобрела после видео на YouTube. В октябре 2018 года там был опубликован первый видеоклип "Рыбки", а 12 ноября выходит второй видеоклип — на песню "Головы", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.

Напомним, в январе Алена поделились своими детскими фотографиями.

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