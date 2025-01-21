Главного психиатра ВСУ разоблачили на коррупции: у мужчины обнаружили активов более чем на 1 миллион долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который занимает должность заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии и отвечает за определение пригодности военнослужащих к службе. Согласно материалам дела, во время полномасштабного вторжения он приобрел необоснованные активы более чем на 1 миллион долларов США.

По данным СБУ, речь идет об Олеге Друзе. Имущество не было задекларировано и оформлено на членов его семьи — жену, детей и других лиц.

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Расследование показало, что в период с 2022 по 2024 год подозреваемый приобрел недвижимость и автомобили премиумкласса, в том числе дом и земельные участки в Обуховском районе Киевской области, квартиры в Киеве и Одессе, а также несколько автомобилей BMW моделей X7, X5 и X3 разных лет выпуска.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него 152 тысячи долларов США, 34 тысячи евро и другие ценности.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное обогащение (ст. 368-5) и декларирование недостоверной информации (ст. 366-2). Также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы подозреваемого.

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