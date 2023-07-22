Глубоко очищает и делает кожу сияющей: топ-9 полезных свойств косметики на основе вулканического пепла

Одна из самых популярных составляющих в уходовой косметике – вулканический пепел. Возможно, вы уже слышали об этом удивительном компоненте, но не имели возможности испытать его. Косметика на основе вулканического пепла очень популярна в Скандинавии, Корее и Японии, причем Япония считается пионером использования этого ингредиента в сфере красоты.

Каждый день наша кожа теряет около 500 миллионов клеток эпидермиса, что свидетельствует о необходимости регулярного удаления мертвых клеток. Эксфолианты на основе вулканического пепла хорошо справляются с этой задачей. Средства с вулканическим пеплом бережно отшелушивают ороговевшие частицы, стимулируют процессы обновления, очищают кожу от токсинов, повышают ее упругость и обеспечивают более эффективное действие вашей любимой косметики.

Что такое вулканический пепел? Простыми словами это смесь горных пород, минералов и частиц стекла, которые выбрасываются из вулкана во время его извержения. Вулканический пепел отделяется от лавы или вулканических пород с применением воды и газа на больших расстояниях.

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В косметике вулканический пепел не только безопасен, но и очень полезен. Он является составной частью многих уходных средств и положительно влияет на кожу:

– Успокаивает кожу и обладает противовоспалительными свойствами, что полезно при экземе и псориазе.

– Реминерализует кожу, придавая ей дополнительные минеральные элементы.

– глубоко очищает, эффективно удаляя загрязнение и лишний макияж.

– успокаивает жирную кожу, впитывая вредные вещества, похожее на губку для лишнего себума, из чего пользуются обладательницы жирного типа кожи с образованием акне.

– Обладает антибактериальными свойствами, препятствующими появлению воспалений.

– делает кожу сияющей и гладкой, придавая ей здоровый вид.

– быстро впитывается, не оставляя неприятных ощущений.

– Идеально сочетается с другими увлажняющими компонентами, например с гиалуроновой кислотой.

Следует отметить, что вулканический пепел не раздражает кожу и его можно безопасно использовать для любого типа кожи. Однако есть некоторые рекомендации: старайтесь не использовать косметику с вулканической золой слишком часто, особенно если у вас сухой или нормальный тип кожи, поскольку она может сильно сушить кожу.

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