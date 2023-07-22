Глибоко очищає та робить шкіру сяючою: топ-9 корисних властивостей косметики на основі вулканічного попелу

Один з найпопулярніших складників у доглядовій косметиці - вулканічний попіл. Можливо, ви вже чули про цей дивовижний компонент, але не мали змоги випробувати його. Косметика на основі вулканічного попелу є дуже популярною в Скандинавії, Кореї та Японії, при чому Японія вважається піонером використання цього інгредієнта у сфері краси.

Кожного дня наша шкіра втрачає близько 500 мільйонів клітин епідермісу, що свідчить про потребу регулярного видалення мертвих клітин. Ексфоліанти на основі вулканічного попелу добре справляються з цим завданням. Засоби з вулканічним попелом дбайливо відлущують ороговілі частинки, стимулюють процеси оновлення, очищають шкіру від токсинів, підвищують її пружність і забезпечують більш ефективну дію вашої улюбленої косметики.

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Що таке вулканічний попіл? Простими словами, це суміш гірських порід, мінералів та частинок скла, які викидаються з вулкана під час його виверження. Вулканічний попіл відокремлюється від лави або вулканічних порід із застосуванням води та газу на великі відстані.

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У косметиці вулканічний попіл є не тільки безпечним, але й дуже корисним. Він є складовою багатьох доглядових засобів і позитивно впливає на шкіру:

– Заспокоює шкіру та має протизапальні властивості, що корисне при екземі та псоріазі.

– Ремінералізує шкіру, надаючи їй додаткові мінеральні елементи.

– Глибоко очищає, ефективно видаляючи забруднення і зайвий макіяж.

– Заспокоює жирну шкіру, вбираючи шкідливі речовини, схоже на губку для зайвого себуму, з чого користуються власниці жирного типу шкіри з утворенням акне.

– Має антибактеріальні властивості, що перешкоджають появі запалень.

– Робить шкіру сяючою та гладкою, надаючи їй здоровий вигляд.

– Швидко вбирається, не залишаючи неприємних відчуттів.

– Ідеально поєднується з іншими зволожуючими компонентами, наприклад, з гіалуроновою кислотою.

Варто зазначити, що вулканічний попіл не роздратовує шкіру, і його можна безпечно використовувати для будь-якого типу шкіри. Однак є деякі рекомендації: намагайтеся не використовувати косметику з вулканічним попелом занадто часто, особливо якщо у вас сухий або нормальний тип шкіри, оскільки вона може сильно сушити шкіру.

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