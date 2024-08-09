GMLRS и ATACMS накрыли полигон оккупантов с техникой на Запорожском направлении (видео)

В Запорожье Силы обороны Украины ракетами GMLRS и кассетными ATACMS накрыли полигон оккупационной армии россии. оккупанты как раз проводили обучение в н.п. Зеленополье Запорожской области.

Руководитель подразделения аэроразведки "Люфтваффе" 129-й Отдельной бригады ТРО Николай Колесник, являющийся командиром роты ударных беспилотных авиационных комплексов, опубликовал в Фейсбуке видео поражения техники российских оккупантов.

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"День работы нашего батальона. Экипажем 422 о БПС LUFTWAFFE было обнаружено большое скопление вражеской техники и личного состава, российские оккупационные войска проводили боевое разрешение, под прикрытием средств ПВО и РЭБ. Цели были сочтены и идентифицированы", — прокомментировал он опубликованные кадры.

По словам Колесника, старший начальник ОТУ Запорожья присоединил экипаж БПЛА РУБпАК 58 ОМПбр, чтобы получить "четкую картинку онлайн для своевременного огневого поражения".

Результат, враг понес значительные потери в живой силе и технике. Ударные экипажи 422 LUFTWAFFE ARMAGEDRON, результативно отработавшие и в день, и ночью, поставленные задачи выполнены", – добавил руководитель подразделения аэроразведки.

OSINT из канала КиберМука (CyberBoroshno) идентифицировали локацию по видео. Отмечается, что "демократия посетила обучение" оккупантов в н.п. Зеленополье Запорожской области. "Удар был нанесен в начале июля", – добавили аналитики.

Добавим, что на днях стало известно, что бойцы СБУ дроном ударили по российскому боевому вертолету Ми-28 на пограничные Курской области россии.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

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