Горбунов и Осадча показали, как отмечали Сочельник с детьми (фото)
Звездные супруги телеведущих Юрий Горбунов и Екатерина Осадча поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Поздравления с праздником они опубликовали в Instagram.
В частности, 39-летняя Екатерина Осадча показала фотографию, на которой можно увидеть ее мужа и трех сыновей – 5-летнего Ивана, годовалого Даниила и 20-летнего Илью. Илья – это старший сын Осадчей, которого она родила в браке с нардепом Олегом Полищуком.
"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Сочельник молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные", – подписала фото Екатерина.
Муж Екатерины 52-летний Юрий Горбунов опубликовал три снимка – с детьми и Катей, вдвоем с женой за праздничным столом, и у новогодней елки в белой вышитой рубашке. Кстати, рубашка Горбунова напоминала такую, которую носит президент Владимир Зеленский – на ней вышит танк, БТР и пара украинцев, которые держатся за руки.
"Христос Родился! Вкусной всем кутьи! Пусть Божье Благословение принесет нашей стране Победу и спокойные, тихие семейные вечера! С Рождеством вас!", – подписал фото Горбунов.
Подписчики также приветствовали ответную пару, хотя некоторым не понравилось, что на Сочельник, когда принято ставить на стол песни блюда, Юрий и Катя подготовили сало.
- Очень хорошая семья. Но у нас на Святый вечер сало не едят, только должны быть песни блюда Славим его!
- Но сало не ставят на Святой ужин…
- Так на Святой Вечер должен быть постный ужин, без сала, а вот завтра (7 января – Ред.) можно все. Если бы в этом был человеческий грех, то на земле был бы Рай.
Ранее Катя Осадча прокомментировала уместность празднований во время войны.
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